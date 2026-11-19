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У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які передбачають покарання за посередницькі послуги у сфері нерухомості без офіційного статусу агента або письмового договору з клієнтом.

Основний документ №16192 зареєстрували 28 жовтня, а альтернативний №16192-1 — 17 листопада. Останній передбачає утричі вищі штрафи.

Згідно з основним проєктом, порушникам загрожуватиме штраф від 17 до 68 тисяч гривень. Альтернативний законопроєкт пропонує штрафи від 51 до 170 тисяч гривень.

Також обидва документи передбачають заборону займатися посередницькою діяльністю на строк до одного року, а за обтяжувальних обставин — до трьох років.

Підставою для відповідальності може стати як відсутність офіційного статусу агента з нерухомості, так і письмового договору з клієнтом. Тобто покарання може загрожувати навіть зареєстрованим рієлторам, які працюють без договору.

Наразі це лише законодавчі ініціативи, які ще не ухвалені парламентом.

Джерело: картка законопроєкту

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