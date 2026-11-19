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Документ зареєстрували у Верховній Раді 19 листопада під номером 16235. Проєкт постанови вже передали на розгляд керівництву парламенту.

Ініціаторами проєкту постанови стали 18 народних депутатів, серед яких Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Андрій Левус, Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович, Марія Іонова, Ірина Фріз та Інна Совсун.

Згідно з інформацією на парламентському порталі, документ зареєстровано 19 листопада 2026 року. Того ж дня його передали на розгляд керівництву Верховної Ради. Наразі рішення про звільнення міністра не ухвалено.

Причини ініціювання звільнення в оприлюдненій картці проєкту постанови не зазначені. Також поки немає інформації про дату можливого розгляду документа в сесійній залі.

Джерело: Верховна Рада

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