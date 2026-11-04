У Раді зареєстрували законопроєкт про нові правила управління багатоквартирними будинками

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про управління житловим фондом», який має запровадити єдині правила управління багатоквартирними будинками та визначити відповідальність за їхній стан.

Документ передбачає створення єдиної цифрової системи обліку житла. Вона міститиме інформацію про будинки, їхній технічний стан, форми управління, ОСББ та управителів.

Також пропонують запровадити механізм простого товариства співвласників за принципом «один будинок — одна юридична особа», щоб мешканці могли спільно представляти інтереси будинку.

Окремо законопроєкт передбачає заборону відключати весь багатоквартирний будинок від комунальних послуг з неаварійних причин без рішення суду.

Крім того, планують запровадити сертифікацію управителів, професійну атестацію їхніх фахівців, відповідальність за неналежне управління та механізми страхування житлового фонду. Вимоги щодо сертифікації не поширюватимуться на ОСББ, кооперативи та прості товариства, які самостійно управляють власними будинками.

Законопроєкт є частиною житлової реформи. Паралельно у Верховній Раді зареєстрували окремий документ щодо оформлення земельних ділянок під багатоквартирними будинками та прибудинкових територій для ОСББ.

Джерело: Кабінет Міністрів України

Законопроєкт №10242, що передбачає до восьми років позбавлення волі за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану, зняли з розгляду Верховної Ради цього тижня.

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