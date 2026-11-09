У Реєстрі зниклих безвісти в Україні перебувають понад 115 тисяч людей

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Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, містить дані про понад 115 тисяч людей. Серед них — військовослужбовці, цивільні громадяни та діти.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у коментарі «Суспільному».

За його словами, більшість людей у реєстрі — військовослужбовці Сил оборони та безпеки України. Зокрема, йдеться про бійців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та розвідувальних органів.

Добросердов пояснив, що точну кількість зниклих безвісти військових не оприлюднюють із міркувань національної безпеки. Такі дані можуть бути використані Росією для планування бойових дій та інформаційних операцій, а також негативно вплинути на моральний стан українських захисників і їхніх родин.

Джерело: Суспільне

Міністерство оборони України зобов'язало всі військові частини виплачувати грошове забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців доти, доки не з'явиться рішення суду про визнання безвісно відсутнім або актовий запис про смерть.

В Україні офіційно обліковують понад 114 тисяч безвісти зниклих цивільних і військових. Водночас правоохоронці продовжують роботу з ідентифікації тисяч невпізнаних тіл, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Громадська ініціатива «Back to Ukraine» встановила перший підтверджений випадок, коли дитина з державного реєстру «Діти війни» опинилася у складі збройних сил РФ. Мова йде про 19-річного Олександра Мустяце (2007 р. н.) із села Кринки Херсонської області, який вважався зниклим безвісти.

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