У Рівненському районі внаслідок зіткнення трьох авто травмувалися четверо людей

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На об’їзній дорозі поблизу Квасилова у Рівненському районі сталася аварія за участю трьох транспортних засобів.

За попередніми даними правоохоронців, унаслідок зіткнення травмувалися четверо осіб, зокрема дитина. На місці події працюють слідчі для встановлення обставин автопригоди, а патрульні поліцейські регулюють дорожній рух.

Джерело: ГУ Нацполіції у Рівненській області.

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