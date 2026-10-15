У Рівному після зіткнення з Toyota згорів автомобіль Peugeot

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У Рівному сталася ДТП за участю автомобілів Peugeot і Toyota Corolla, внаслідок якої Peugeot повністю згорів. За попередніми даними патрульних, водій Peugeot під час повороту ліворуч із вулиці Захисників Маріуполя на бульвар Богдана Хмельницького не надав переваги зустрічному автомобілю Toyota, який рухався прямо.

Медики оглянули обох водіїв. Від медичної допомоги та госпіталізації вони відмовилися.

На водія автомобіля Peugeot поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Нагадуємо: під час повороту ліворуч водій зобов’язаний надати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо.

Недотримання правил дорожнього руху, неуважність та несвоєчасне реагування на зміну дорожньої обстановки можуть призвести до ДТП із серйозними наслідками.

Джерело: Патрульна поліція Рівненської області

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