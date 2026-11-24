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У Рівному правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом загибелі собаки. За словами місцевої мешканки, до жорстокого побиття тварини можуть бути причетні двоє її сусідів.

Про інцидент увечері 23 листопада правоохоронців поінформувала 47-річна жителька Рівного. За її словами, вона стала свідком того, як неподалік її господарства 58-річний сусід бив собаку палицею та ногами. У цей час тварину тримала інша сусідка. Після цього обоє повернулися до своїх помешкань.

На місці події слідчо-оперативна група районного управління поліції виявила собаку без ознак життя. 58-річний рівнянин та його сусідка відмовилися спілкуватися з правоохоронцями.

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Загиблу собаку вилучили та передали волонтерам. Вони організували розтин, щоб встановити причину загибелі тварини.

Про це у вівторок, 24 листопада, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 50-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень.

У селі Княжичі невідомі отруїли собак і котів. Серед загиблих тварин були й домашні. До поліції звернулася місцева жителька.

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