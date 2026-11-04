У Рівному судитимуть 18-річного молодика за придбання понад двох кілограмів кратому
У Рівному перед судом постане 18-річний місцевий житель, якому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне придбання та зберігання особливо великої партії наркотичного засобу.
Поліцейські затримали фігуранта біля поштового відділення з посилкою, у якій виявили майже дві кілограми кратому та 23 розфасовані зіп-пакети з цією речовиною, придбані через телеграм-канал для подальшого продажу.
Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 КК України до суду.
Джерело: Поліція Рівненської області.
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