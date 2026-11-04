У Рівному судитимуть 18-річного молодика за придбання понад двох кілограмів кратому

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У Рівному перед судом постане 18-річний місцевий житель, якому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне придбання та зберігання особливо великої партії наркотичного засобу.

Поліцейські затримали фігуранта біля поштового відділення з посилкою, у якій виявили майже дві кілограми кратому та 23 розфасовані зіп-пакети з цією речовиною, придбані через телеграм-канал для подальшого продажу.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 КК України до суду.

Джерело: Поліція Рівненської області.

У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Пара з Дрогобиччини збувала наркотики у пачках з-під соку та губках для посуду.

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