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Чоловіка зупинили ввечері 18 листопада. Під час перевірки у нього виявили поштове відправлення, в якому було понад 11 грамів психотропної речовини Alpha-PVP.

Також правоохоронці вилучили мобільний телефон із чотирма SIM-картками.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного придбання та зберігання психотропних речовин у великих розмірах без мети збуту. Іноземцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Рівненської області.



У Києві судитимуть 33-річну жінку, яка ховала наркотики серед одягу

У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики .

26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.

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