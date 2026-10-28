У роботі електронних сервісів Державної податкової служби стався масштабний збій

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У роботі електронних сервісів Державної податкової служби України спостерігаються перебої. Зокрема, платники податків повідомляють про недоступність Електронного кабінету та проблеми з отриманням даних про реєстрацію податкових накладних.

Державна податкова служба 27 жовтня повідомила про завершення технічних робіт у своїх системах і заявила, що «Електронні сервіси та цифрові послуги працюють у штатному режимі».

Однак платники податків продовжують повідомляти про проблеми з доступом до електронних сервісів. Зокрема, користувачі не можуть увійти до Електронного кабінету, а також скаржаться на відсутність даних про реєстрацію податкових накладних.

У зв’язку з цим громадяни та представники бізнесу просять ДПС надати офіційне роз’яснення щодо роботи сервісів. Вони також закликають пояснити, як діяти в разі недоступності системи та чи врахують технічні проблеми, щоб уникнути штрафних санкцій за невиконання податкових обов’язків у встановлені строки.

На тривалі перебої в роботі Електронного кабінету звернув увагу голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, він отримує численні звернення від платників податків, які повідомляють про проблеми із сервісом із суботи.

«Шановні нові керівники ДПС, отримую десятки звернень від платників щодо проблем із роботою електронного кабінету з суботи. Прошу негайно налагодити роботу і прокомунікувати з людьми причини тривалого збою в роботі сервісу та строки його усунення», — написав Данило Гетманцев у Telegram.

Раніше Державна податкова служба попередила, що у вихідні дні проводитимуть регламентні роботи, через які низка сервісів тимчасово не працюватиме.

Тоді платників податків попросили «подбати про перерозподіл ресурсу та часу для забезпечення виконання податкових обов’язків».

Водночас користувачі й надалі повідомляють про перебої. Станом на момент появи скарг офіційного пояснення щодо причин тривалого збою, строків відновлення роботи Електронного кабінету та порядку дій платників податків у такій ситуації не наведено.

Про це свідчать численні звернення користувачів на сторінці ДПС у Facebook.

До цього користувачі повідомляли про можливі технічні проблеми в роботі мобільного застосунку «Резерв+». На тлі повідомлень про збої українцям рекомендують заздалегідь подбати про паперові копії військово-облікових документів, щоб мати їх під рукою в разі тимчасової недоступності сервісу.

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