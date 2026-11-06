У родини екскерівника ТЦК на Одещині конфіскують два авто майже за 2 млн грн

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 5 листопада підтвердила конфіскацію двох автомобілів Toyota загальною вартістю майже 2 млн грн, якими користувалася родина колишнього начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Одещині.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Йдеться про автомобілі Toyota C-HR HYBRID 2022 року випуску вартістю 1,38 млн грн та Toyota C-HR 2021 року за 564,8 тис. грн. Загальна вартість майна становить 1 946 419 грн.

Апеляційний суд залишив без змін рішення ВАКС від 3 квітня 2026 року про стягнення цих активів у дохід держави. За даними САП, автомобілі придбали близькі родичі колишнього посадовця, однак він міг прямо або опосередковано розпоряджатися ними.

Прокурори встановили, що ні сам екскерівник ТЦК, ні його родичі не мали достатніх законних доходів для придбання цих автомобілів. Позов ґрунтувався на матеріалах Державного бюро розслідувань і доказах, зібраних прокурором САП.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили 5 листопада 2026 року, одразу після проголошення.

Джерело: САП

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