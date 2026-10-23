У Румунії затримали львів’янина, підозрюваного у продажу дитячої порнографії

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У Румунії затримали 36-річного мешканця Львова, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в розповсюдженні матеріалів дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік адміністрував близько тисячі вебресурсів і отримав понад 938 тисяч доларів США.

За даними слідства, із початку 2025 року підозрюваний організував продаж матеріалів дитячої порнографії через мережу платних сайтів. Доступ до забороненого контенту користувачі отримували за криптовалюту.

Загальна сума коштів, отриманих у такий спосіб, становила 938 700 доларів США. За курсом Національного банку України станом на 14 жовтня 2025 року це еквівалентно понад 39 млн гривень.

Під час обшуків на комп’ютері чоловіка правоохоронці виявили докази адміністрування вебсайтів і продажу відповідних матеріалів.

«Чоловіку повідомили про підозру. Оскільки він переховувався від слідства, його оголосили в міжнародний розшук», — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

У серпні 2026 року чоловіка затримали в румунському місті Тімішоара. На момент затримання він перебував у міжнародному розшуку.

Наразі Офіс Генерального прокурора готує документи для екстрадиції підозрюваного в Україну.

Процедура видачі чоловіка українській стороні триває. Після повернення в Україну його планують притягнути до кримінальної відповідальності в межах відповідного провадження.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Раніше одеські правоохоронці викрили 38-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, зберігав дитячу порнографію та за допомогою штучного інтелекту створював нові відео й фото. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

У межах міжнародних операцій правоохоронці затримали 95 осіб у 17 країнах, розслідуючи поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми через месенджери та криптовалютні платформи.

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