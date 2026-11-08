У СБУ вимагають до 150 тисяч гривень із керівників на заставу генералу Дуці

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У регіональних підрозділах СБУ нібито збирають кошти на заставу для генерала Сергія Дуки, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі «Карфаген».

За інформацією джерела «Української правди» у правоохоронних органах, від оперативників вимагають перерахувати по 50 тисяч гривень, а від начальників секторів, відділів та їхніх заступників — по 150 тисяч.

Після переказу коштів співробітники мають надіслати скриншоти квитанцій керівникам. Ті, своєю чергою, формують списки та передають інформацію до Києва.

Раніше повідомлялося, що серед працівників СБУ поширювали повідомлення із закликом долучитися до збору на заставу для генерала.

Джерело: Українська правда.

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