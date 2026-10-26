У шести областях України обмежать планування нового розмінування поблизу фронту та кордону

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У Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській і Сумській областях обмежать планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у межах 20–50 км від лінії фронту та кордону з Росією.

Обмеження стосуються ділянок, де роботи ще не розпочали. Рішення ухвалили через безпекові ризики для саперів і цивільного населення.

Водночас розмінування не припиняють повністю. Роботи, які вже розпочалися, мають завершити, якщо це дозволяє безпекова ситуація. Також передбачена можливість позапланового розмінування за обґрунтованими зверненнями.

У межах 50-кілометрової зони пріоритет надаватимуть евакуації населення, рятувальним роботам, доступу до укриттів і наданню медичної та гуманітарної допомоги.

Джерело: Міністерство оборони України

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