У школах України з’являться кар’єрні радники для школярів, — МОН

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У школах, де навчаються учні 7–12 класів, працюватимуть один або два кар’єрні радники. Вони допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією, обирати напрям навчання та формувати власну освітню траєкторію.

Згідно з передбаченими нормами, щонайменше один педагогічний працівник консультуватиме учнів 7–9 класів, а ще один — школярів 10–12 класів.

Таким чином, у закладах освіти, де навчаються діти обох вікових категорій, мають працювати щонайменше два кар’єрні радники — по одному для кожного освітнього рівня.

Водночас кількість таких фахівців може бути більшою. Це залежатиме від кількості учнів, структури закладу освіти та педагогічного навантаження. Крім того, передбачено формування кадрового резерву.

Кар’єрні радники допомагатимуть школярам краще зрозуміти власні інтереси, визначитися з професійними планами та обрати подальший освітній шлях.

Міністерство освіти і науки України планує організувати окреме навчання кар’єрних радників для роботи з учнями базової та старшої школи.

Детальну інформацію про строки та процедуру реєстрації, склад тренерів, а також перелік установ, на базі яких проводитимуть підвищення кваліфікації, МОН обіцяє надіслати додатково.

Отже, підготовка кар’єрних радників передбачатиме спеціалізоване навчання з урахуванням вікових особливостей школярів і завдань професійного орієнтування на різних етапах шкільної освіти.

Відповідну інформацію оприлюднили з посиланням на лист Міністерства освіти і науки України, повідомляє Освіта.юа.

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