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У Шостці російський дрон влучив у фуру, поранивши водія

UA NEWS 10 Листопада 2026 15:41
У Шостці російський дрон влучив у фуру, поранивши водія
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У місті Шостка Сумської області російський ударний безпілотник 10 листопада атакував цивільний вантажний автомобіль із напівпричепом. Унаслідок ворожого влучання водій вантажівки отримав травми різного ступеня тяжкості, а сам транспортний засіб вигорів ущент.

На місце події прибули підрозділи ДСНС України, які оперативно приборкали та ліквідували пожежу, що охопила машини після удару.

Російський дрон влучив у вантажівку на Сумщині: постраждав водій
Фото ДСНС

Джерело: ДСНС України.

У Кропивницькому рятувальники продовжують гасити пожежу в гіпермаркеті «Епіцентр», який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 10 листопада

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії загинула одна людина, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Під ворожими атаками перебували десятки населених пунктів, зокрема обласний центр.

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