У Шостці російський дрон влучив у фуру, поранивши водія
У місті Шостка Сумської області російський ударний безпілотник 10 листопада атакував цивільний вантажний автомобіль із напівпричепом. Унаслідок ворожого влучання водій вантажівки отримав травми різного ступеня тяжкості, а сам транспортний засіб вигорів ущент.
На місце події прибули підрозділи ДСНС України, які оперативно приборкали та ліквідували пожежу, що охопила машини після удару.
Джерело: ДСНС України.
У Кропивницькому рятувальники продовжують гасити пожежу в гіпермаркеті «Епіцентр», який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 10 листопада.
У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії загинула одна людина, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Під ворожими атаками перебували десятки населених пунктів, зокрема обласний центр.