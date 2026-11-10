У Шостці російський дрон влучив у фуру, поранивши водія

0:00 / 0:00

У місті Шостка Сумської області російський ударний безпілотник 10 листопада атакував цивільний вантажний автомобіль із напівпричепом. Унаслідок ворожого влучання водій вантажівки отримав травми різного ступеня тяжкості, а сам транспортний засіб вигорів ущент.

На місце події прибули підрозділи ДСНС України, які оперативно приборкали та ліквідували пожежу, що охопила машини після удару.

Джерело: ДСНС України.

У Кропивницькому рятувальники продовжують гасити пожежу в гіпермаркеті «Епіцентр», який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 10 листопада.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії загинула одна людина, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Під ворожими атаками перебували десятки населених пунктів, зокрема обласний центр.

Читай нас у