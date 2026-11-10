У сірій зоні на Запоріжжі досі залишаються близько 630 цивільних

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У населених пунктах Запорізької області, які розташовані у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, досі перебувають близько 630 цивільних мешканців. Про це в ефірі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

За даними обласної влади, в Комишувасі залишається близько 500 осіб, в Оріхові — менше ніж 100, а в Гуляйполі, попри фактичне перебування в зоні суцільного ураження, досі живуть близько сотні людей.

Також 11 цивільних залишаються у Малокатеринівці, 11 — у Приморському та 5 — у Степногірську. Представник ОВА підкреслив, що евакуація цивільного населення з цих територій наразі край складна, тому до вивезення людей залучають військовослужбовців.

Джерело: Заяви речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка в ефірі телемарафону.

На деокупованій території Херсонської області досі залишаються 132 дитини, які перебувають у зоні обов’язкової евакуації. Частину дітей поки не вдалося вивезти через постійні російські обстріли, атаки дронів та заміновані маршрути.

Примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили в усіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад через постійні російські обстріли.

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