У складі корпусу Азов створили 51-й полк інженерної підтримки

У складі 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» сформували 51-й полк підтримки «Герса». Підрозділ спеціалізуватиметься на інженерному забезпеченні.

Основними завданнями нового формування стануть будівництво оборонних укріплень, облаштування інженерних загороджень, подолання перешкод та забезпечення пересування власних підрозділів.

Історія «Герси» розпочалася у 2023 році з батальйону сил підтримки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Його особовий склад сформували добровольці, ветерани, досвідчені військові інженери та сапери.

Підрозділ поступово розвинувся від невеликої групи до інженерно-саперної роти.

У 2025 році роту розгорнули в батальйон, який займався дистанційним і ручним мінуванням, облаштуванням позицій, переправ та оборонних рубежів. Накопичений досвід став основою для створення окремого полку підтримки.

Про створення підрозділу повідомили на сайті корпусу.

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