У Слов’янську чоловіка затримали за продаж наркотиків і боєприпасів

У Слов’янську правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у продажу психотропів та бойових припасів. За даними слідства, він щомісяця заробляв на торгівлі PVP близько 150 тисяч гривень, а окремо продавав патрони, гранати та реактивний протитанковий гранатомет. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

За версією слідства, чоловік почав продавати психотропну речовину PVP у липні 2026 року. Товар він замовляв у Дніпрі, звідки його надсилали поштовим перевізником. Отримані посилки чоловік забирав, а потім продавав речовину покупцям безпосередньо на території власного домоволодіння.

Щоб приховати незаконний товар, він використовував упаковки з-під вологих серветок. Усередині ховав психотропну речовину, а вже звідти передавав її покупцям. За підрахунками слідства, такий бізнес приносив йому в середньому близько 150 тисяч гривень на місяць.

Окремо торгував боєприпасами

Крім продажу психотропів, чоловік, за даними правоохоронців, налагодив торгівлю бойовими припасами. Їх він зберігав удома та продавав охочим.

Один із таких продажів відбувся у вересні 2026 року. Тоді підозрюваний отримав від покупця понад 17 тисяч гривень за партію боєприпасів. До неї входили 700 патронів, чотири гранати та реактивний протитанковий гранатомет РПГ-26.

Що знайшли під час обшуку

У жовтні правоохоронці викрили чоловіка та затримали його під час продажу чергової партії PVP. Після цього провели обшук у його помешканні. Він відбувався за ухвалою слідчого судді. Під час обшуку вилучили реактивний протитанковий гранатомет РПГ-7, психотропні речовини, мобільні телефони та понад 77 тисяч гривень готівкою.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут психотропних речовин, а також придбання, зберігання і збут бойових припасів. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості вийти під заставу.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Оперативний супровід забезпечує управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у суді та не підтвердять обвинувальним вироком. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У Луцьку 22-річного місцевого жителя засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу в особливо великих розмірах із метою збуту.

Читай нас у