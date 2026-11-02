У Софіївській Борщагівці в пожежі у пансіонаті загинула людина

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У ніч на 2 листопада у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області сталася пожежа в приватному пансіонаті. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 02:56 після займання в одній із кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі.

На момент виникнення пожежі в приміщенні перебувала 51 особа, з яких четверо — персонал закладу. Під час проведення рятувальних робіт вогнеборці евакуювали мешканців та врятували 30 маломобільних громадян. Унаслідок пожежі загинула людина 1952 року народження, ще п’ятьох осіб госпіталізували до медичних закладів із пораненнями та отруєнням продуктами горіння.

Рятувальники повністю ліквідували займання о 03:52, причини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Джерело: ГУ ДСНС України у Київській області.

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