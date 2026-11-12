У соцмережах знайшли ймовірну обраницю Владислава Соколова, пов'язаного зі справою про розкрадання коштів на укриттях

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Після появи фотографій з обшуків у бізнесмена Владислава Соколова користувачі соцмереж звернули увагу на його особисте життя. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала світлини жінки на ім'я Анжеліка Олександрівна, яка, ймовірно, є його обраницею та демонструвала розкішний відпочинок на Балі й у Мексиці. Після розголосу вона закрила свої акаунти.

У своєму блозі жінка позиціонує себе як «богиню», коханого – як «бога», а також називає себе провідницею до "істинного я", просуваючи езотеричні практики про обміни енергією та триєдність душі, духу й тіла.

Раніше Анжеліка активно хизувалася заможним життям: публікувала кадри перельотів бізнес-класом, чорної ікри, шампанського та елітного відпочинку на гірськолижних курортах, в Італії, Мексиці, на Балі та Маврикії.

Тим часом у мережі обговорюють навчання сина бізнесмена Соколова в елітному коледжі Лондона.

Журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

Нагадаємо, що у фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч.

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