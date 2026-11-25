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Журналіст і колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив про можливий конфлікт інтересів у діях прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Посвистака, який бере участь у справах, пов’язаних із діяльністю АТ «НАЕК «Енергоатом». Причиною стало те, що дружина прокурора працює в адвокатському об’єднанні «Саєнко Харенко», яке отримало від «Енергоатома» контракт на понад 30,8 мільйона гривень.

Про це Ігор Мосійчук повідомив у своєму дописі, оприлюдненому на основі документів та відкритих даних.

За його інформацією, у червні 2026 року «Енергоатом» уклав з адвокатським об’єднанням «Саєнко Харенко» договір на надання послуг незалежного юридичного радника для Наглядової ради та її комітетів. Вартість контракту становить 30 млн 840 тис. грн з ПДВ. Угода діятиме до кінця 2027 року.

Серед передбачених договором послуг — внутрішній аудит та форензік-експертиза. Погодинна ставка партнера юридичної компанії становить 16 800 грн без ПДВ.

Водночас у декларації прокурора Олександра Посвистака за 2025 рік зазначено, що його дружина Вікторія Посвистак отримала 1 млн 383 тис. 606 грн заробітної плати в адвокатському об’єднанні «Саєнко Харенко».

Сам Олександр Посвистак, згідно з наведеними Мосійчуком даними декларації, за рік отримав у САП 3 млн 243 тис. 643 грн заробітної плати. Таким чином, сукупний річний дохід подружжя перевищив 4,6 млн грн.

На думку заявника, поєднання роботи прокурора у справах, пов’язаних з «Енергоатомом», та працевлаштування його дружини в юридичній компанії, яка отримала багатомільйонний контракт від цього підприємства, може свідчити про конфлікт інтересів і ставити під сумнів неупередженість процесуального керівництва.

Як повідомляє Мосійчук, до Вищого антикорупційного суду та керівника САП Олександра Клименка направили звернення з вимогою перевірити ці обставини й усунути Олександра Посвистака від процесуального керівництва у відповідних провадженнях.

Заявник посилається, зокрема, на пункт 3 частини першої статті 77 Кримінального процесуального кодексу України, який передбачає підстави для відводу прокурора за наявності обставин, що викликають сумнів у його неупередженості.

Чи є в цій ситуації реальний конфлікт інтересів і чи впливає робота дружини прокурора на його процесуальну діяльність, мають встановити уповноважені органи.

Нагадаємо, екскерівника Енергоатома Кіма звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Господарський суд Києва став на бік «Енергоатому» у справі проти «Укренерго» щодо боргу за небаланси електроенергії. Суд зобов’язав оператора енергосистеми виплатити понад 100,3 млн грн разом із нарахуваннями та судовими витратами. Позов задовольнили майже повністю — суд відмовив лише у стягненні 2,74 грн через помилку в розрахунках.

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