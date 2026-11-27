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Національна поліція призначила судову експертизу у кримінальному провадженні щодо можливих погроз журналісту Денису Бігусу та блогеру Ігорю Лаченкову.

Йдеться про погрози, зафіксовані на записах НАБУ у справі «Карфаген».

11 листопада 2026 року Печерське районне управління поліції Києва зареєструвало матеріали за фактом можливих погроз журналістам. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за погрози або насильство щодо журналіста.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення обставин правопорушення. Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура. Досудове розслідування триває, а додаткову інформацію поліція не розголошує, посилаючись на законодавчі обмеження щодо відомостей слідства.

Джерело: Цензор

Фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса.

Нагадаємо, що засновник Bihus.Info Денис Бігус відреагував на записи НАБУ у справі «Карфаген», на яких фігуранти обговорювали напад на нього після розслідування про мережу магазинів U420.

4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів.



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