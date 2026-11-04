У справі Карфаген затримали першого заступника голови ДСР Нацполіції
Після оприлюднення нових матеріалів у межах справи «Карфаген» антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова.
Як повідомили УП, "Прайс" на плівках – це Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними джерел, сьогодні Ценова затримали.
Раніше НАБУ повідомляло, що в матеріалах фігурує один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".
За даними слідства, він відповідав за прикриття колцентрів із боку поліції.
Про це повідомляють джерела УП у правоохоронних органах.
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