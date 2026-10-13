У справі Мідас заставу ексраднику Галущенка зменшили до 25 млн грн

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Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка, водночас зменшивши альтернативну заставу з 85 млн грн до 25 млн грн.

У разі внесення застави Миронюк повинен буде здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не залишати Київ без дозволу.

За даними Центру протидії корупції, підозрюваний перебуває під вартою вже 11 місяців. Спочатку заставу визначили на рівні 126 млн грн, а згодом її кілька разів переглядали.

Миронюк є одним із ключових фігурантів справи «Мідас», що стосується ймовірних корупційних схем в енергетичній сфері.

НАБУ не змогло обґрунтувати підозру Галущенку через плутанину з позивними.

ВАКС розпочав розгляд апеляції Галущенка щодо запобіжного заходу.

У Києві розпочався суд над ексміністром енергетики Галущенко у справі «Мідас».

Нагадаємо, екскерівник Міненерго Галущенко оскаржує у суді затримання у справі «Мідас».

Нагадаємо, як Галущенко отримав контроль над енергетичним сектором України.

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