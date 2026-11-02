У справі про утримання військових на Київщині фігурує власниця клініки пластичної хірургії

Інформацію про нібито незаконне утримання військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці на Київщині поширила жінка, яка представилася власницею компанії «Мед-престиж».

За даними журналістів, приватна компанія швидкої допомоги не працює з 2023 року. Її справжній власник повідомив, що автомобіль, який прибув на місце інциденту, він продав ще у 2024 році.

Журналісти також встановили особу жінки, яка представлялася лікаркою. Нею виявилася Валентина Молода — власниця клініки пластичної та естетичної хірургії.

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталися сутички біля приватного будинку, правоохоронці застосовують сльозогінний газ. За інформацією поліції Київщини, у помешканні перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

За даними Суспільного, жінка, яка представилася Валентиною і назвалася власницею приватної клініки «Мед-престиж» заявила, що у будівлі понад 37 днів утримується чоловік, який переніс операцію. Загалом поранених — чотири людини. Швидку допомогу, за її словами, викликали родичі утримуваних у будівлі людей.

У коментарі «Слідству.Інфо» начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області Борис Бреус повідомив, що поліцію на місце події викликала саме жінка, яка представилась лікаркою.

«Почали збиратися люди. Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів», — розповів Бреус.

За даними YouControl, ТОВ «Мед-престиж» зареєстрована у лютому 2012 року в Миколаєві. Власник компанії — громадянин Ізраїлю Михайло Фурман. Раніше чоловік мав громадянство Росії, але після початку повномасштабної війни — орієнтовно у 2023-2024 роках — від нього відмовився.

«Слідство.Інфо» поспілкувалося з Фурманом. Він розповів, що клініка «Мед-Престиж» насправді припинила діяльність у 2023 році, але ТОВ не закрита. За словами чоловіка, компанія мала пʼять машин «швидких»: одну віддали миколаївським військовим, інші чотири — продали.

Фурман зазначив, що машина, яка приїхала у Петропавлівську Борщагівку, була продана останньою — у 2024 році.

«Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші “мед-престижівські” логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права», — повідомив Фурман.

Жінка, яка представилась власницею приватної клініки «Мед-престиж», — 49-річна Валентина Молода. Згідно зі сторінкою в Instagram, вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії «Молода-я».

Крім цього, за даними YouControl, Молода є засновницею і керівницею ГО «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів в галузі естетичної медицини», Святошинської районної у місті Києві федерації дзюдо та єдиноборств, ТОВ «Медичний центр геронтології, реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії, екстреної медицини “Прайм”», а також засноцею і представницею ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку “Пліч-о-пліч”».

Раніше жінка мала ФОП з основним видом діяльності «надання інших індивідуальних послуг», який закрила у 2014 році.

У 2020 році щодо Молодої зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження. За даними МВС, вона також перебувала в розшуку у цій справі. У червні 2026-го жінку звільнили від відповідальності у звʼязку із закінченням строків давності.

Крім цього, у 2020 році Молода мала борг понад 112 000 грн в АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно з реєстром судових рішень, вона також їздила п’яною за кермом, скоїла ДТП у Східниці, а згодом — залишила місце аварії. 12 червня 2022 року в готелі на Львівщині Молода нібито матюкалася на працівників та «чіплялася» до них. Таким чином, як вважає слідство, жінка порушила громадський спокій і порядок громадян.

За словами командувача НГУ Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці — це пункт тимчасової дислокації підрозділу, куди доправляють мобілізованих через ТЦК.

Він розповів, що там військові оформлюють документи, проходять перевірки, а потім їх відправляють до навчальних центрів. В будинку перебували 18 військовослужбовців.

За словами Півненка, чотирьох чоловіків, які були у СЗЧ, знайшли й затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ. Інформацію про їхній стан обіцяють оприлюднити після обстеження.

Про це начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Київській області Борис Бреус розповів журналістці «Слідства.Інфо».