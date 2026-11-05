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У Старокостянтинові арештували 18-річну дівчину за збут партії психотропів

UA NEWS 05 Листопада 2026 18:16
У Старокостянтинові арештували 18-річну дівчину за збут партії психотропів
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Суд задоволив клопотання Хмельницької окружної прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 18-річній жительці міста Старокостянтинів. 

За даними слідства, наприкінці жовтня дівчина замовила 100 згортків із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною вагою понад 31 грам для подальшого збуту та забрала посилку 2 листопада через поштомат

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Злочин зафіксовано в період відбування підозрюваною покарання у виді пробаційного нагляду за попереднє правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Зловмисниці інкримінують незаконне придбання та зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту.

Джерело: Хмельницька окружна прокуратура.

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