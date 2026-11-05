У Старокостянтинові арештували 18-річну дівчину за збут партії психотропів

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Суд задоволив клопотання Хмельницької окружної прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 18-річній жительці міста Старокостянтинів.

За даними слідства, наприкінці жовтня дівчина замовила 100 згортків із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною вагою понад 31 грам для подальшого збуту та забрала посилку 2 листопада через поштомат.

Злочин зафіксовано в період відбування підозрюваною покарання у виді пробаційного нагляду за попереднє правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Зловмисниці інкримінують незаконне придбання та зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту.

Джерело: Хмельницька окружна прокуратура.

У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Пара з Дрогобиччини збувала наркотики у пачках з-під соку та губках для посуду.

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