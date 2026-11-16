У Старокостянтинові затримали 44-річного наркоторговця зі зброєю

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У Старокостянтинові на Хмельниччині правоохоронці викрили 44-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків.

Під час чотирьох обшуків у нього вилучили амфетамін, PVP, канабіс, електронні ваги, пакувальні матеріали та чорнові записи.

Крім наркотиків, поліцейські знайшли стартовий пістолет, який чоловік кустарно переробив на бойовий.

Фігуранту оголосили підозри за незаконне поводження зі зброєю та збут наркотиків. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Хмельницької області



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