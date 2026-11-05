У Сумах через проблеми з електропостачанням знеструмили об’єкти водоканалу

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У Сумах у четвер, 5 листопада, через коливання напруги в енергомережі знеструмлено об’єкти КП «Міськводоканал». Через це в місті виникли перебої з водопостачанням.

На підприємстві зазначили, що знеструмлення сталося о 12:00. Наразі енергетики працюють над усуненням проблеми.

У водоканалі запевнили, що після стабілізації електропостачання подачу води відновлять у звичайному режимі. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та стежити за подальшими повідомленнями.

Диспетчерська служба КП «Міськводоканал» приймає звернення за телефонами:

050 407-81-10;

067 548-21-12.

За інформацією АТ «Сумиобленерго», 5 листопада в області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) за вказівкою НЕК «Укренерго».

Із 9:29 обмеження електропостачання діяли для споживачів 1–5 черг. О 12:18 їх змінили: аварійні відключення запровадили для 6–10 черг, тоді як споживачі 1–5 черг залишилися з електроенергією.

В обленерго пояснили, що причиною обмежень стали пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних російських атак.

Перевірити свою чергу під час аварійних відключень можна на сайті «Сумиобленерго» в розділі «Відключення» або в особистому кабінеті E-Svitlo. Водночас у компанії наголосили, що черги аварійних відключень не збігаються з чергами погодинних обмежень.

Також в обленерго попередили, що під час застосування графіків аварійних відключень визначеного часу відновлення електропостачання немає.

Про це повідомляє КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

5 листопада жителі прифронтової Стецьківки та інших населених пунктів Стецьківського старостату Сумської громади повідомили про припинення газопостачання. Місцеві мешканці наголошують, що відсутність газу створює серйозні труднощі для повсякденного життя.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням.

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