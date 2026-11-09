У Сумах чоловік знайомився з жінками в інтернеті, а потім нападав на них із ножем

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У Сумах правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у серії розбійних нападів на жінок. За даними слідства, зловмисник знайомився з потерпілими через інтернет, після чого приходив до них додому, погрожував ножем і забирав гроші.

За клопотанням Окружної прокуратури міста Суми підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

За інформацією слідства, чоловік заздалегідь знайомився з жінками в інтернеті, а згодом приходив до їхніх помешкань і, погрожуючи ножем, вимагав гроші.

5 листопада 2026 року підозрюваний скоїв три такі напади в різних мікрорайонах Сум. Його жертвами стали жінки віком 30, 27 та 26 років.

Загалом у потерпілих викрали 30 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час перевірки з’ясувалося, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за майнові злочини.

Дії затриманого кваліфікували як розбій, вчинений в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі чоловік перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Сумського районного управління поліції ГУНП у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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