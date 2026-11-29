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У Сумах 29 листопада 2026 року через перебої в енергопостачанні було знеструмлено один із міських водозаборів, повідомила Сумська міська рада. Наразі об’єкт переводять на аварійно-резервне живлення, а енергетики працюють над усуненням несправностей.

У зв’язку зі знеструмленням водозабору за низкою адрес вода подаватиметься до осель мешканців зі зниженим тиском.

Джерело: повідомлення Сумської міської ради у Telegram.

Столична влада опрацьовує різні сценарії дій на випадок тривалого знеструмлення та перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням. Про це 27 листопада повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Кабінет міністрів України зобов’язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб розробити плани на випадок можливих обмежень водопостачання через руйнування каналізаційних насосних станцій. На виконання цього завдання місцевій владі відвели два тижні.

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