У Сумах суд м'яко покарав чоловіка за оголення перед неповнолітніми

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Ковпаківський районний суд міста Суми призначив адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 гривень чоловікові, який у стані алкогольного сп'яніння демонстративно показав дітям свій статевий орган.

Інцидент стався вдень 30 вересня 2026 року в громадському місці. Під час судового засідання правопорушник повністю визнав провину, щиро розкаявся та підтвердив, що перебував напідпитку. Суддя Вікторія Титаренко визнала чоловіка винним у дрібному хуліганстві за ст. 173 КУпАП. Крім штрафу у 85 гривень, який подвоїться у разі несвоєчасної сплати, порушник зобов'язаний сплатити 665,60 грн судового збору.

Джерело: tsn.ua.

Правоохоронці встановили дев’ятьох потерпілих дівчат у справі директора одного з мовних центрів Хмельницького. Чоловікові інкримінують 14 злочинів, які, за даними слідства, були скоєні у період із 2004 до 2025 року.

Після звільнення з колонії 50-річний житель Хмельниччини знову скоїв злочини проти статевої недоторканості дітей. Чоловіку повідомили про підозру за новими епізодами. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що від його дій постраждали ще дві дівчини віком 14 та 15 років.

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