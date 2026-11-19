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У супермаркетах продовжують діяти обмеження на продаж низки базових продуктів. Покупці не можуть придбати понад шість одиниць або кілограмів окремих товарів в одні руки.

Ліміти встановлені на олію, оцет, макарони, цукор, сіль та крупи.

Такі обмеження в мережах поширюються як на покупки у звичайних магазинах, так і на замовлення через інтернет.

Зокрема, покупцям дозволено придбати не більше шести одиниць або кілограмів зазначених товарів, тож закупити їх у великій кількості за одну покупку не вийде.

Про це пише Telegraf.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали серії цілеспрямованих ударів по українських підприємствах харчової та олійно-жирової промисловості. Зокрема, 16 листопада загарбники вкотре атакували завод із виробництва соняшникової олії «Олейна» у Дніпрі, що стало вже щонайменше третім влучанням у це підприємство з початку 2026 року.

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