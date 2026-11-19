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У Тернополі до суду скерували обвинувальний акт щодо 15-річної учениці, яку обвинувачують у замаху на вбивство однокласниці. Дівчині інкримінують злочин за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

«Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 15-річної школярки, котру обвинувачують у вчиненні замаху на вбивство однокласниці (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, між ученицями однієї з тернопільських шкіл були неприязні стосунки. Правоохоронці стверджують, що 15-річна обвинувачена заздалегідь готувалася до нападу та придбала ніж.

27 квітня 2026 року вона пішла з останнього уроку та чекала на однокласницю у під'їзді її будинку. Коли потерпіла підійшла, нападниця завдала їй кілька ножових поранень.

«Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої. Нападниця своїми діями заподіяла однокласниці тяжкі тілесні ушкодження», – розповіли у прокуратурі.

Завдяки своєчасній медичній допомозі життя постраждалої дівчини вдалося врятувати.

Обвинувальний акт щодо 15-річної школярки передали до суду.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура у Телеграмі.

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