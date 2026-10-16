У Тернополі 17-річний хлопець нацькував собаку на поліцейську

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У Тернополі 17-річний місцевий житель нацькував собаку бійцівської породи на працівницю поліції, внаслідок чого жінка отримала рвані рани обличчя. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Неповнолітньому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент стався в одному з торговельних закладів у центрі Тернополя. Під час обідньої перерви співробітниця Тернопільського районного управління поліції зайшла до супермаркету та стала свідком конфлікту між його працівниками й компанією хлопців.

За інформацією правоохоронців, молодики поводилися зухвало та грубо порушували громадський порядок. Один із них перебував у приміщенні із собакою бійцівської породи без намордника. На зауваження охоронця хлопці не реагували й відмовлялися залишити заклад.

Поліцейська вирішила припинити правопорушення. Вона представилася, пред’явила службове посвідчення та зробила компанії зауваження. У відповідь хлопці агресивно відреагували й залишили приміщення.

Однак на цьому конфлікт не завершився. Коли правоохоронниця вийшла на вулицю, один із хлопців почав нецензурно висловлюватися на її адресу та нацькував на неї собаку.

Унаслідок нападу жінка отримала рвані рани обличчя та звернулася по медичну допомогу.

Після інциденту фігурант залишив місце події. Поліцейські оперативно встановили його особу та місцеперебування. Ним виявився 17-річний житель Тернополя.

Як з’ясували правоохоронці, неповнолітній уже неодноразово потрапляв у поле зору поліції та перебуває на профілактичному обліку. Крім того, у суді розглядають кримінальні провадження, у яких він фігурує як підозрюваний у вчиненні майнових злочинів.

За фактом нападу слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушення 17-річному тернополянину може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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