У Тернополі 20-річного хлопця підозрюють у крадіжці телефона в водія маршрутки

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У Тернополі правоохоронці встановили ймовірного причетного до крадіжки телефона у водія маршрутного таксі. До поліції звернувся потерпілий, який оцінив вартість викраденого майна у 7 тисяч гривень. Ним, за даними правоохоронців, міг заволодіти 20-річний місцевий житель.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили, що до крадіжки причетний раніше 20-річний житель обласного центру, котрий вже не вперше потрапляє у поле зору поліцейських за майнові злочини. Зловмисник їхав у маршрутному таксі і помітив, що водій, вийшовши з салону, залишив на панелі свій телефон. Непомітно для інших пасажирів крадій забрав чуже майно.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу країни. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу, повідомила Поліція Тернопільської області.

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