У Тернополі арештовано чоловіка, який утримував заручників у магазині

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Тернопільський міськрайонний суд обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 53-річному місцевому жителю, який 5 листопада зайшов зі зброєю до торгової точки, погрожував відвідувачам та незаконно позбавив їх волі.

Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали спецпризначенці КОРД під час спеціальної поліцейської операції.

Слідчі поліції оголосили затриманому підозру в незаконному позбавленні волі людини, погрозі чи насильстві щодо працівника правоохоронного органу та хуліганстві із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Джерело: Національна поліція України.

Нагадаємо, 5 листопада у Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення пролунали два постріли. На місці події правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка. Поліція закликає громадян не наближатися до місця інциденту та триматися від нього подалі.

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