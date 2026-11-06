У Тернополі арештовано чоловіка, який утримував заручників у магазині
Тернопільський міськрайонний суд обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 53-річному місцевому жителю, який 5 листопада зайшов зі зброєю до торгової точки, погрожував відвідувачам та незаконно позбавив їх волі.
Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали спецпризначенці КОРД під час спеціальної поліцейської операції.
Слідчі поліції оголосили затриманому підозру в незаконному позбавленні волі людини, погрозі чи насильстві щодо працівника правоохоронного органу та хуліганстві із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Джерело: Національна поліція України.
Нагадаємо, 5 листопада у Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення пролунали два постріли. На місці події правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка. Поліція закликає громадян не наближатися до місця інциденту та триматися від нього подалі.
Стрілянина в Печерському ТЦК: підозрюваного взяли під варту без застави.
Підозрюваному у стрілянині в Святошинському районі Києва повідомлено про підозру.
На Житомирщині сталася стрілянина між військовим та місцевим жителем (відео).