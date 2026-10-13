У Тернополі чоловік обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК за $6 тисяч

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У Тернополі місцевому жителю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб ТЦК. За даними слідства, чоловік обіцяв допомогти військовозобов’язаному знятися з розшуку та оформити бронювання за 6 тисяч доларів.

За даними слідства, підозрюваний неодноразово спілкувався з чоловіком, який перебував у розшуку через неявку за повісткою до Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фігурант запропонував за гроші владнати це питання, а згодом допомогти оформити бронювання від мобілізації. Він переконував військовозобов’язаного, що має особисті зв’язки з посадовцями ТЦК і може вплинути на їхні рішення.

Свої послуги підозрюваний оцінив у 6 000 доларів США. За домовленістю, гроші мали передавати у два етапи: 3 000 доларів одразу, а решту — після зняття чоловіка з розшуку.

Згодом на парковці біля ресторану швидкого харчування чоловік отримав першу частину обумовленої суми — 3 000 доларів США.

Після цього його затримали правоохоронці.

Тернополянину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднане з вимаганням.

Санкція інкримінованої статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу відділу кримінальної поліції цього ж управління.

Наразі йдеться про підозру: винуватість чоловіка має бути встановлена в суді.

Про це повідомили в Тернопільській окружній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво у справі.

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