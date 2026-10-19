У Тернополі мешканці двічі забивали каналізацію багатоповерхівки квашеними яблуками

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Аварійна бригада КП «Тернопільводоканал» двічі виїжджала на виклик до багатоквартирного будинку на вулиці Богдана Лепкого через затор у внутрішньобудинкових каналізаційних трубах. Причиною повторного засмічення виявився вміст домашньої консервації, зокрема квашені яблука, які мешканці злили в унітаз.

У комунальному підприємстві закликали містян користуватися смітником для утилізації залишків їжі, гігієнічних засобів та наповнювачів туалетів, а також зазначили, що під час викликів регулярно виявляють у мережах одяг, білизну, підгузки та навіть консервні банки.

Джерело: КП «Тернопільводоканал».

У київських пабліках та соцмережах поширюють пораду, що нібито під час морозів у каналізацію треба засипати сіль, щоб труби не замерзли. Фахівці «Київводоканалу» та керуючих компаній столиці офіційно заявляють – це марно і шкідливо.

У будівлі Міненерго прорвало каналізацію в підвалі.

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