У Тернополі нейрохірурги прооперували захисника з важким пораненням голови

0:00 / 0:00

Нейрохірурги Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги успішно прооперували військовослужбовця, який після поранення залишився з дефектом черепа та без кісткового захисту головного мозку.

«Нейрохірурги провели краніопластику з використанням індивідуально модельованого титанового імпланта. Це дозволило відновити цілісність та анатомічну форму черепа, забезпечити надійний захист головного мозку та створити необхідні умови для подальшого функціонального відновлення», – зазначили в повідомленні.

У лікарні додали, що військові травми потребують від лікарів не лише знань, а й великого практичного досвіду, професійних навичок та вміння працювати зі складними випадками. Спеціалісти медзакладу щодня допомагають військовослужбовцям проходити лікування та відновлюватися після важких поранень.

Про це повідомили у медзакладі.

Дослідження пов’язало комерційні лікарні з вищою смертністю — News-Medical.

У Росії майже 200 людей госпіталізували після контакту з жінкою, яка померла від легеневої чуми.

Поранений боєць помер у лікарні Києва, родина вимагає розслідування.

Читай нас у