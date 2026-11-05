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5 листопада у Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення пролунали два постріли. На місці події правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка. Поліція закликає громадян не наближатися до місця інциденту та триматися від нього подалі.

Інформація про інцидент надійшла до поліції сьогодні, 5 листопада, близько 11:00. За попередніми даними, невідомий чоловік зачинив керівницю торговельного закладу в службовому приміщенні.

Згодом із кабінету пролунали два постріли. Наразі правоохоронці не повідомляють, чи є постраждалі та в якому стані перебуває жінка.

На місці події працюють поліцейські та профільні служби. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання озброєного чоловіка та гарантування безпеки людей.

Поліція закликає громадян не наближатися до місця проведення спецоперації та виконувати вказівки правоохоронців.

Обставини інциденту та мотиви чоловіка встановлюють.

Про це повідомляється із посиланням на поліцію Тернопільської області.

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