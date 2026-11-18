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Тернопільський суд визнав винним підполковника Служби безпеки України Олександра Валерійовича Корлиханова у зловживанні впливом під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Посадовець вимагав 22 тисячі гривень за сприяння в отриманні рішення про придатність мобілізованого військовослужбовця до служби в тилових підрозділах.

Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Корлиханов обіймав посаду оперативного чергового 2-го сектору режимно-секретного відділу управління СБУ в Тернопільській області. На цю посаду його призначили наказом від 27 листопада 2025 року. Він народився в російському місті Ішим.

У лютому 2026 року підполковник дізнався про мобілізацію військовослужбовця, який служив оператором БПЛА та брав участь у бойових діях.

За матеріалами справи, Корлиханов запропонував дружині та доньці військового вплинути на рішення гарнізонної ВЛК №4 Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Йшлося про те, щоб прискорити проходження медичної комісії та домогтися висновку про придатність військовослужбовця до служби в тилових підрозділах — зокрема, у територіальних центрах комплектування, підрозділах забезпечення та логістики, а не в бойових частинах.

11 лютого Корлиханов отримав медичні документи через WhatsApp.

У травні він зажадав 22 тисячі гривень нібито на придбання рюкзаків та аптечок для передачі членам ВЛК.

6 травня донька мобілізованого передала йому зазначену суму. Одразу після цього правоохоронці затримали підполковника, а гроші вилучили.

Як зазначається в матеріалах справи, родичі військовослужбовця самостійно звернулися до правоохоронців і надалі діяли під їхнім контролем.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та просив суд не призначати суворого покарання.

Суд врахував як пом’якшувальні обставини щире каяття Корлиханова та добровільне перерахування 40 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України 18 вересня 2026 року.

Обтяжувальних обставин суд не встановив. Злочин кваліфікували як нетяжкий.

Крім того, у Кам’янці-Подільському перед судом постане 52-річний житель Києва, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 15 тисяч євро. Досудове розслідування у справі завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

У вересні–листопаді 2026 року правоохоронці в різних регіонах викрили військовослужбовців, медиків, підприємців і посередників, які за гроші пропонували оформити фіктивну інвалідність, зняти з розшуку, незаконно звільнити зі служби або допомогти виїхати за кордон.

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