У Тернополі планують встановити пам’ятник загиблим від російського удару

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У Тернополі планують встановити пам’ятник цивільним жителям, які загинули внаслідок російської ракетної атаки 19 листопада 2025 року. Одним із можливих місць для його розміщення розглядають парк «Національного відродження».

Із такою ініціативою виступили родини загиблих містян. Наразі в місті мають визначити місце для встановлення меморіалу.

Представники влади зустрічалися з жителями двох будинків, які найбільше постраждали під час атаки. Це багатоповерхівки за на вул. Стуса та на вул. 15 Квітня.

«Мешканці висловили пропозицію розглянути парк “Національного відродження” як можливу локацію для встановлення пам’ятника. На їхню думку, цей парк розташований неподалік від місць, які постраждали внаслідок російських атак. Ця локація може стати спільним простором пам’яті для родин загиблих та всіх тернополян», – йдеться у повідомленні міської ради.

Робоча група має розглянути запропоновану мешканцями локацію, опрацювати інші можливі варіанти розміщення пам’ятника та організувати громадське обговорення. Після цього проведуть конкурс на розроблення концепції майбутнього пам’ятника.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді в понеділок, 2 листопада.

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