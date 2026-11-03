У Тернополі шахрай представився поліцейським і виманив у пенсіонерки понад 30 тисяч гривень

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У Тернополі 82-річна жінка стала жертвою телефонного шахрайства: невідомий чоловік, який назвався поліцейським, повідомив, що її син нібито потрапив до поліції через бійку. Під приводом допомоги родичу аферист переконав пенсіонерку переказати йому 30 449 гривень.

Із заявою про шахрайство до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева жителька 1944 року народження.

За даними правоохоронців, невідомий чоловік зателефонував жінці та представився працівником поліції. Він розповів, що її син нібито опинився у відділку через бійку.

Співрозмовник запевнив пенсіонерку, що для уникнення покарання сина потрібно терміново перерахувати гроші.

Повіривши незнайомцю та хвилюючись за родича, жінка виконала його вказівки й самостійно переказала на вказаний банківський рахунок 30 449 гривень.

Після отримання грошей шахрай припинив спілкування з потерпілою. Зв’язок із незнайомцем обірвався, і лише тоді жінка усвідомила, що стала жертвою афери.

Після цього пенсіонерка звернулася по допомогу до поліції. Правоохоронці встановлюють обставини шахрайства.

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