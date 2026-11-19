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У Тернополі виконавчий комітет міської ради визначив локацію для спорудження пам’ятника цивільним мешканцям, які загинули внаслідок російської збройної агресії. Монумент планують встановити біля входу до парку Національного відродження зі сторони проспекту Злуки — на зеленій зоні поруч із центральною алеєю та неподалік від Свято-Троїцького духовного центру ПЦУ (навпроти пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії).

Згідно з рішенням виконкому, робоча група має провести громадське обговорення щодо доцільності розміщення меморіалу на цій ділянці. Після врахування пропозицій мешканців проєкт винесуть на розгляд сесії міської ради, а згодом оголосять конкурс на розроблення концепції майбутнього монумента.

Із пропозицією створити меморіальний простір виступили родини тернополян, які загинули під час масованого ракетного удару рф по місту 19 листопада 2025 року. Тоді дві російські ракети влучили в житлові багатоповерхівки на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса, унаслідок чого загинули 38 людей, серед яких восьмеро дітей, а ще троє жителів залишаються зниклими безвісти.

Джерело: Тернопільська міська рада.

У ніч на 19 листопада 2025 року російські війська здійснили комбінований напад на місто Тернопіль, зокрема влучивши в багатоповерховий житловий будинок.

Кількість жертв російського обстрілу Тернополя 19 листопада зросла до 38 осіб. Було виявлено ще двох загиблих, яких раніше вважали зниклими безвісти.

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