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У трьох містах Київщини зафіксували погіршення якості повітря

UA NEWS 09 Листопада 2026 15:09
У трьох містах Київщини зафіксували погіршення якості повітря
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Уранці 9 листопада у трьох населених пунктах Київської області — Ірпені, Білій Церкві та Броварах — було зафіксовано погіршення якості атмосферного повітря. 

За даними пресслужби Київської обласної військової адміністрації, фахівці встановили в цих містах помірний рівень забруднення дрібнодисперсним пилом.

Джерело: публікація прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Нагадаємо, на Київщині погіршилася якість повітря — у шести населених пунктах фіксують пил.

До цього стало відомо, які райони Києва мають найкращі показники якості повітря.

У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць.

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