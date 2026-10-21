У трьох областях України очікуються значні дощі 22 жовтня

Удень 22 жовтня в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікуються значні дощі, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, погіршення погодних умов та сильні опади можуть призвести до ускладнення руху автомобільного транспорту, а також створити перешкоди в роботі комунальних, енергетичних і будівельних підприємств регіонів.

Джерело: Український гідрометцентр.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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