У трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла

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У Києві за командою НЕК «Укренерго» сьогодні, 5 листопада, застосували екстрені відключення електроенергії в частині трьох районів столиці.

Аварійні обмеження електропостачання запровадили в таких районах:

Святошинському;

Шевченківському;

Подільському.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють.

Енергетики продовжують працювати над стабілізацією ситуації та обіцяють оперативно повідомляти про всі зміни в роботі енергосистеми.

«Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура України зазнала масштабних російських ударів, через що в низці регіонів і Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В Україні екстрені відключення світла можуть запроваджувати та скасовувати по кілька разів на годину. Причина — постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, через які ситуація в енергосистемі швидко змінюється. У ДТЕК пояснили, чому енергетикам доводиться так часто коригувати обмеження.

У частині областей України 5 листопада протягом усієї доби застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетики.

Українські атомні електростанції знизили потужність генерації через масштабні та систематичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

4 листопада за командою Укренерго у столиці та Київській області повторно ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

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