У трьох районах Київщини запровадили аварійні відключення світла через удари рф

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У Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкти ввечері 12 листопада.

«Через атаку на енергообʼєкти на Київщині зафіксовані відключення у Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах, тут графіки не діють. В решті області продовжують діяти стабілізаційні графіки», — повідомили у компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням електропостачання, закликаючи споживачів зі світлом максимально ощадливо використовувати електроприлади для збереження балансу в системі.

Джерело: «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети. На кадрах видно масштабні руйнування та пошкоджене обладнання, яке енергетики намагаються відновити. Знімальна група працювала в умовах постійної загрози нових обстрілів.

Споживачі скаржаться на те, що навіть після включення світла воно доволі швидко вимикається. Навіть якщо мова не йде про відключення по графіку, чи аварійне або екстрене відключення. Енергетик ДТЕК пояснив причину.

Упродовж жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через російські обстріли.

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