У трьох районах Запоріжжя частково відновили електропостачання після ворожих обстрілів

0:00 / 0:00

Енергетики частково відновили електропостачання у Заводському, Шевченківському та Дніпровському районах міста Запоріжжя, які зазнали знеструмлень внаслідок чергової російської атаки на об'єкти енергетики 15 листопада.

«Світло поступово повертається в оселі запоріжців. Електропостачання частково відновлено у Заводському, Шевченківському та Дніпровському районах міста. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути світло всім людям», — зазначив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Через пошкодження енергообладнання також вимушені аварійні відключення застосовувалися у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

Джерело: Запорізька ОВА.

Російські війська атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики.

Упродовж доби російські війська 877 разів атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 48 населених пунктів: окупанти застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. За повідомленням очільника області, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені 32 людини, серед них четверо дітей.

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Читай нас у